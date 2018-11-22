Урганта в костюме официанта отправили обслуживать россиян

Иван Ургант тщательно подбирает наряды к каждому выходу в свет. Правда, поклонники не всегда в состоянии оценить тонкий вкус шоумена – в последнем образе его приняли за официанта.

Ургант множество раз проверяет, как сидит на нем костюм. Шоумен продолжает осматривать себя даже в лифте, спускаясь на улицу. Как всякий продвинутый пользователь современных гаджетов он использует для окончательной оценки смартфон.

Иван не просто делает селфи, но отправляет их в соцсети и выслушивает мнения о своем наряде со стороны. Но вот с белым смокингом, в который шоумен облачился накануне, возникли проблемы.

"Пошел во двор, в домино с мужиками поиграю", - подписал Ургант выложенный в Instagram снимок. Подписчики тут же оживились. Одни поинтересовались, где находится такой гламурный двор – в Лондоне или Париже. Другие указали на упущение: на подобное мероприятие, да еще в таком костюме нельзя идти без трости.

Пользователи настолько увлеклись советами Урганту, что скоро обсуждение переросло в диспут о том, на кого похож шоумен в этом образе. Кто-то убеждал коллег, что телеведущий стал копией одного из медвежат, которых коллекционирует рэпер Тимати. Оппозиция заявила, что в таком наряде Иван должен немедленно отправиться на благотворительный вечер – подрабатывать официантом, разнося гостям шампанское.

Меньшая часть комментаторов была просто разочарована признанием Урганта в зависимости от дворовых турниров по домино. Они-то думали, что ведущий нарядился для похода в магазин.