"Результат за неделю": Борисова раскрыла супер-диету

Телеведущая села на диету. Дана Борисова поделилась поклонниками секретом быстрого похудения.



Звезда отправилась на остров Самуи, что находится Сиамском заливе Тихого океана. Дана Борисова принимает солнечные ванны, купается и посещает спа.

Однако отпуск для Борисовой – это не повод расслабиться и не следить за питанием. Наоборот, благодаря строгой диете ей удалось похудеть на полтора килограмма.

Знаменитость давно сетовала, что до идеала ей осталось сбросить совсем чуть-чуть. Однако долгое время вес не уходил.

"Счастье есть. За неделю отдыха я скинула 1,5 кг – и только потому, что ела исключительно рыбу целыми днями Здесь, на Самуи, она вполне доступна. Буду вспоминать этот марафон долгую зиму!" – отметила Дана Борисова в личном Instagram.

Напомним, что Борисова уже более года ведет трезвый образ жизни. Знаменитость прошла курс лечения от алкогольной и наркозависимости и теперь не позволяет себе срываться.

Отметим, что после реабилитации 42-летняя Дана Борисова активно занялась собой. Недавно она сделала подтяжку лица с помощью рассасывающихся нитей. Последствия процедуры заживали долго и какое-то время причиняли дискомфорт, однако результат оказался потрясающим. От Даны Борисовой взгляд не отвести. Кроме того телеведущая немного скорректировала форму губ. Сделала их более пухлыми.