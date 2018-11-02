Оголившаяся Лорак предстала с цветочком на причинном месте

Ани Лорак продемонстрировала публике концертный наряд, которые многие посчитали крайне неудачным. Особенно не понравилась фанатам отделка в виде растительного узора.

Ани Лорак кочует по городам и весям с грандиозным шоу DIVA. Артистка выступила в Ижевске. Концерт прошел с ошеломляющим успехом. В потрясающее действо Ани вложила много сил и финансов: лучшая аппаратура, современные декорации, зажигательные танцы, яркие и провокационные наряды. И, разумеется, неподражаемый тембр Ани Лорак.

Однако недовольные все же нашлись. Певица попала под град критики, опубликовав на своей страничке в Instagram фотографию, на которой позирует в концертном костюме с внушительным декольте и растительным узором.

Собственно, к рисунку у подписчиков и возникли вопросы: якобы артистка перестаралась с провокацией и ударилась в пошлость. Особенно их возбудил цветок на причинном месте певицы.

"Однозначно снять! Вы очень красивы без этого вульгарного костюма! Удачи!", "Ужас", "Перебор!", "Фу!!! Очень плохо!!", "И причинное место цветочком прикрыто, ужасный костюм", "Как шикарно выглядит Каролина на концертах в приличных залах... платье в пол... грация.. скромность... голос звучит как шедевр и слушаешь именно ПРОИЗВЕДЕНИЕ.. а не смотришь на дешевую театральную.... очень хочется пожелать Каролине одеться и заняться творчеством вокалиски.. а не стриптизши... костюм ужасен.. вульгарные.. дешевый вид.... провал.... и любая песня не будет услышана за таким внешним видом... жаль... теряется лицо профи... а вот почему это большой вопрос... всем понятно.. что это маска...... способ защититься.. забыться путем выпячивания всего.... вот мол посмотрите какая я.... но нам не такая ты нужна и не такую мы тебя любим.... вернись, Каро настоящая... (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – расстроились пользователи Сети.