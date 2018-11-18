"Буду мучатся теперь": Друг винит себя в смерти Осина

Близкий друг и коллега певца Евгения Осина Андрей Ковалев рассказал о том, как хотел вернуть музыканта к жизни с помощью новых выступлений, но так и не позвонил ему. Теперь, по собственному признанию, он будет винить себя в том, что произошло с автором хита "Плачет девушка в автомате".

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