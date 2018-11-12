Стриженова сразила наповал своей огромной грудью до пупа

Екатерина Стриженова уехала в Карелию, где проходит детокс в клинике. Популярная телеведущая поделилась радостью – она похудела, однако не только это заставило ее фанатов взбодриться.

Около недели назад Екатерина Стриженова с супругом Александром отправились в Карелию. Там, в клинике, популярная телеведущая проходит программу детокса, чтобы избавиться от лишнего веса и очистить организм от токсинов. По признанию Стриженовой, заставить мужа поехать вместе с ней в клинику, чтобы сдать все анализы и обследоваться у врачей, оказалось крайне тяжелым делом. "Ведь мужчины считают,что у них все окей до тех пор, пока что-нибудь не отвалилось (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пояснила Стриженова.

Результат не заставил себя ждать. Екатерина похвасталась, что избавилась от нескольких лишних килограммов. "Вот стою я перед вами простая русская женщина...довольная! За неделю с гидромассажами, обёртываниями, баней, аквааэробикой, прессотерапией и детоксом сбросила 2кг 900гр.. Конечно это не так много (2 года назад в #lucianoза 7 дней был минус 5кг), но все равно приятно. Теперь главное удержать результат!" – объявила довольная ведущая.

Сообщение Екатерина сопроводила фотографией, на которой запечатлена в длинном зеленом платье. Особое внимание поклонники обратили на внушительную грудь Стриженовой. Пользователи Сети пришли в невероятный восторг, другие не удержались от едких комментариев.

"Ух тыыыыыы , вот это красотища.да еще вот так", "Грудь до пупа. вот это богатсво)", "Какая грудь, с ума сойти...", "ваууууууууууууууу!!!!", "Ах какая женщина", "Слушайте Кать у Вас такая грудь огромная, это свое ? Помню когда начинали на тв ее практически у Вас не было . Увеличивали ? Она вам не идет", "А сисек то скока... вот оно – богатство", "*** буфера", "Скажите пожалуйста Катя, какого размера у Вас ГРУДЬ!" – высказались пользователи Сети.