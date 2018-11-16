Казаченко упал в ноги перекошенной Аманти

На шоу "Пусть говорят" развернулась очередная серия застарелого фильма "Казаченко и его жены". На сей раз в центре повествования оказался Вадим Казаченко, который публично попросил прощения у своей супруги Ирины Аманти.

Вадим Казаченко встал на одно колено перед Ириной Аманти и преподнес ей роскошный букет красных роз, чтобы попросить прощения за боль, которую причинил. "Я уже говорил сегодня о сожалении за то, что многим из вас пришлось погружаться в эту историю. Но все это время Ирина оставалась рядом со мной. И я еще раз хочу попросить у тебя, Ира, прощения за то, что нам пришлось через это пройти", – сказал певец, обращаясь к любимой женщине.

Та поспешила поднять его и ответила, что ей не нужны публичные извинения, она давно простила его и не таит обиды. Далее Ирина повернулась к залу и заявила, что "самое страшное – это торговля детьми". Она объяснила, что во всей этой истории считает жертвой себя. Ирина заявила, что мечтает забыть про скандал, но не может этого сделать из-за постоянного желания Ольги привлечь к себе внимание.

Отметим, что на шоу показали и Ольгу Казаченко, прогуливающуюся с маленьким сыном Филиппом. "Я надеюсь, что мне не придется говорить Филиппу, что его папа капитан дальнего плавания. Сейчас я сыну часто показываю фотографии отца, говорю ему, кто это. Он у меня начал разговаривать, сейчас постоянно болтает на своем, только ему понятном языке. Вообще не понимаю, как такого мальчика можно не любить. Он у меня просто чудо", – заявила Ольга.

Отметим. что в комментариях к видео внимательные зрители между обсуждениями героев этого любовного треугольника высказали мнение, что у Ирины Аманти произошла перемена во внешности. Якобы губы знойной брюнетки перекосились.

"Что с лицом Аманти? Неудачно натянула лицо, что губы оказались сбоку?", "Ирина – красотка, но эти губы...", "Ирина Аманти – яркая, роскошная женщина! И даже кривые губы придают шарма", – высказались пользователи Сети.