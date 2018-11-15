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Устроившей драку в гостях у Малахова старушке-жене Солнцева грозит тюрьма

Гоген Солнцев с супругой. Фото: instagram.com/solntcev
Драка, устроенная Екатериной Терешкович на программе Андрея Малахова, может иметь далеко идущие последствия. Один из гостей передачи - Андрей Разин – написал обращение в Генпрокуратуру. А Минздраву предложили оценить вменяемость жены Солнцева.
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Побоище на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир", устроенное на днях женой Гогена Солнцева, вывело из себя Андрея Разина. Основатель "Ласкового мая" заподозрил наличие психического заболевания у 63-летней Екатерины Терешкович.

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Разин считает, что скандалистку необходимо привлечь к ответу. Так что с просьбой оценить ее действия в "Прямом эфире" он обратился не только в Минздрав, но и в Генпрокуратуру.

"Я отправил запрос министру здравоохранения России Веронике Скворцовой о вменяемости этой гражданки. Одновременно я обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту избиения 63-летней гражданкой Екатериной Терешкович двух человек на передаче российского канала", – написал Разин в Instagram.

Ранее Солнцев приревновал свою престарелую супругу, после скандала Екатерина ушла из дома. За время ее отсутствия Гоген успел установить отношения с ее дочерью Полиной Давыдовой, с которой до того был не в ладах. Полине и Гогену удалось найти общий язык, и Давыдова решила помирить мать и Солнцева.

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Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

Однако Терешкович приревновала мужа. Когда Полина появилась в студии "Прямого эфира", Екатерина набросилась на собственную дочь с кулаками и выбила ей зуб. Тогда же у экспертов возникли сомнения в психическом здоровье женщины: они заметили, что после перенесенных пластических операций она сильно изменилась – и не только внешне. А Солнцеву посоветовали бежать от такой жены.

Теперь, если Минздрав и Генпрокуратура серьезно отнесутся к обращениям Андрея Разина, Екатерине могут грозить серьезные неприятности – ведь она причинила телесные повреждения дочери. Основатель "Ласкового мая" в комментариях к своему посту подчеркнул, что выбитый зуб он передал в прокуратуру – в качестве вещественного доказательства.

Автор: Андрей Евлампиев15 ноября 2018, 18:06
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Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки

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