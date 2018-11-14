Вдова запретила Орловой приходить на шоу о Задорнове

Журналисты выяснили, почему на шоу, посвященном годовщине со дня смерти Михаила Задорнова, не было молодой актрисы Марины Орловой, с которой сатирик в последнее время выступал. По словам самой артистки, она готова была помянуть Задорнова добрым словом совершенно бесплатно, однако его вдова не захотела ее видеть на передаче.

На днях Первый канал показал очередной выпуск шоу "Сегодня вечером". В этот раз программа была посвящена Михаилу Задорнову, который умер год назад. Вспомнить артиста пришли его друзья, а также вдова Елена Бомбина с дочкой Еленой и первая супруга Велта Задорнова.

Зашла речь о так называемых музах сатирика. Вдова обвинила их в самопиаре. "Во все годы Михаил приглашал на свои выступления молодых исполнителей и исполнительниц. Он учился и учил их. Жаль, что не у всех хватает достоинства и уважения к памяти Михаила Николаевича и своего таланта, чтобы не использовать черный пиар после его ухода. Конечно, появление таких "муз" вызывает сочувствие и даже иронию", – высказалась Бомбина.

В ходе разговора было названо и имя "музы" – актрисы Марины Орловой. Женщину обвинили во лжи, дескать, на одном ток-шоу показали автограф Задорнова – "С любовью!" Однако на самом деле эту подпись на книге сатирика сделал его друг Брендон Стоун, который также принимал участие в его концертах.

Журналисты связались с Мариной Орловой, чтобы она прокомментировала ситуацию. Та сообщила, что была бы рада сняться, но ей ясно дали понять, что не желают ее видеть на передаче. "Я сказала, что отменю все свои дела и с радостью выступлю. Разумеется, бесплатно. Мне казалось, что я должна это сделать. Ведь я выступала с Михаилом Николаевичем на стольких концертах и даже помогла снять фильм по его сценарию ("Однажды в Америке, или Чисто русская сказка". – Прим. ред.). Но позже мне сказали, что на это предложение у Елены Бомбиной была неоднозначная реакция, она сказала: нет, Орлову не надо", – цитирует Марину Орлову сайт "Комсомольская правда".

Актриса не понимает, с чем связана антипатия близких Задорнова по отношению к ней. По словам Марины, она заметила это "довольно поздно". Орлова высказала предположение, в чем причина. "Наверное, это основано на каких-то личных домыслах, на банальной женской ревности. Хотя чего тут уже ревновать? Умер человек. Можно только вспоминать его добрым словом", – высказалась актриса.

В заключение Марина все же не смогла сдержать сожаления. "Конечно, первое оскорбление, которое можно придумать в адрес молодой девушки, не зная ее, – "наверное, она тупая, и, наверное, она с кем-то спит", – заключила Орлова.