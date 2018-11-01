Прилепин жестко унизил Собчак за дерзкие нападки

Заслуга Ксении Собчак и ей подобных лишь в том, что в стране выросло число людей беспринципных – но при этом с гонором и при деньгах. Захар Прилепин отреагировал на пост экс-кандидата в президенты, в котором телеведущая раскритиковала внешность главного редактора RT.

Пост Ксении Собчак писателя, по его признанию, растрогал. А как иначе, если сама "законодательница мод", самая милая и воспитанная девушка вдруг обратила внимание на внешность главного редактора RT Маргариты Симоньян. Какая нежная забота, иронизирует Прилепин.

Перейдя на серьезный тон, литератор выразил удивление, что Собчак позволила выставить себя в глупом свете. Однако, проверив все факты, Прилепин убедился: запись "Что с прической Симоньян? Парик?" появилась в Telegram-канале Собчак "Кровавая барыня".

Писатель подчеркивает: нет ничего более анекдотичного, чем "праведный гнев" прогрессивных людей. "О, эти люди никогда не переходят на личности... Они не шариковы, они преображенские. Одно их появление в нашем мрачном свинарнике преображает действительность, от них исходит свет, тепло, электричество. Не то что от нас, скотов", – саркастически замечает автор.

Они – сами по себе стиль, мода, милосердие, гуманизм. И все остальные лучшие в мире понятия должны ассоциироваться только с ними, пишет Прилепин. Именно они и только они – интеллигенция. "Они несут добро в лукошке, раздавая всем по ягодке: жри, зверье грязномордое!" – постепенно распаляется литератор.

Этим "прогрессивным" людям все дозволено. Вот Собчак восклицает "Позор!", видя человека под портретом Сталина. Ей же самой не возбраняется позировать со своей фирменной улыбкой рядом с портретом Бандеры. Ведь прогрессивным людям, одним из лучших представителей которых является Собчак, можно прощать палачей. Это прогрессивные палачи, которые убивали остальных, которых считали "быдлом", написал Захар Прилепин в Facebook.