Сафронов в ужасе от устроенной Поргиной безобразной вакханалии

Художник и подумать не мог, что поминки могут быть веселыми. Увиденное покоробило его.

Веселые поминки, устроенные вдовой Николая Караченцова, шокировали не только поклонников артиста, но и его друзей. Ролик, в котором ликующая Людмила Поргина кричит за поминальным столом: "За вечную жизнь Коленьки нам выпить пора! Ура, ура, ура!", немало удивил художника Никаса Сафронова.

"Я даже не ожидал, что такое может произойти, – прокомментировал он безобразную вакханалию. – В России испокон веков существуют православные традиции, и их нужно соблюдать, тем более когда на отпевание пришел сам патриарх. На поминках принято вспоминать добрым словом усопшего и молиться за упокой его души..."

По мнению Сафронова, Поргина вела себя очень странно, призывая собравшихся радоваться в такой скорбный день. Живописец отметил: когда пройдет время, хотя бы 40 дней, можно устроить капустник – и там вспомнить интересные моменты из жизни великого актера. И вряд ли Караченцов завещал веселиться после его смерти, ведь все знают, что в последние 13 лет он был в тяжелом состоянии, почти не говорил.

"Уход Николая Петровича стал большой трагедией для всех нас, и я уверен, в первую очередь для его жены, – добавил Сафронов. – Я, как и многие его поклонники, пошел в церковь Воскресения Словущего на Успенском Вражке, заказал поминальную службу, поставил свечки за упокой талантливейшего актера. Мне кажется, что после такого недоразумения жене Караченцова лучше было бы обойти три храма, в каждом покаяться и заказать службу по новопреставленному рабу божьему Николаю. Думаю, она так и сделает. Вся страна знает, как она трепетно относилась к нему во время болезни – это тоже нельзя забывать".