Дана Борисова выбивает алименты из бывшего мужа

Телеведущая подает в суд на Максима Аксенова. Она требует от экс-супруга деньги на дочь.

Борисова рассказала, что конфликта с Аксеновым у нее нет – просто не общаются. Она намерена поставить жирную точку в отношениях с экс-супругом и готова в суде защищать их с 11-летней дочерью Полиной интересы.

Девочка воспитывалась у отца, когда Дана проходила лечение от наркотической зависимости в Таиланде. Тогда Аксенов через суд взыскал с Борисовой алименты, которые она выплачивала ежемесячно, передает Пятый канал со ссылкой на адвоката телеведущей Сергея Афанасьева.

Сейчас Полина живет с матерью. Звезда наняла юристов и готовит иск. Она хочет, чтобы бывший муж платил алименты. К тому же сейчас Аксенов не требует, чтобы девочка жила с ним. "Мы просим определить место жительства ребенка у Даны Борисовой, потому что последние полгода ребенок проживает с ней постоянно и ходит в школу около ее дома", – пояснил адвокат.

Борисова отметила, что на содержание дочери нужны немалые суммы: кружки, спортивные секции, репетиторы… Тянуть все самостоятельно она больше не намерена. Аксенов на претензии бывшей возлюбленной пока не отреагировал.

Ранее телеведущая стала главной героиней нового выпуска телешоу "Бородина против Бузовой". На съемки она пришла вместе с дочерью. Девочка призналась, что отец порой ведет себя агрессивно и странно. По словам Полины, он даже поднимал на нее руку.