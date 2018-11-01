Звезда "Голоса" умерла от рака

В США скончалась финалистка популярного шоу Беверли Макклеллан. Любимицы публики не стало 30 октября.

Американская певица скончалась в возрасте 49 лет после долгой и трудной борьбы с онкологией. У Беверли был рак в третьей стадии.

Женщина до последнего не опускала руки и верила, что сможет победить страшную болезнь. Однако недавно ее состояние резко ухудшилось, и звезду "Голоса" положили в больницу штата Калифорния, передает RadarOnline.com. Там Макклеллан умерла в окружении друзей.

Врачи сообщили, что опухоль дала метастазы во многих частях тела. Поклонники американской певицы скорбят и выражают соболезнования ее родным и близким.

Макклеллан стала одной из трех финалистов первого сезона шоу "Голос". Певица попала в команду Кристины Агилеры и получила популярность. До прослушивания в проекте она записала пять альбомов.

Беверли Макклеллан в возрасте четырех лет начала играть на пианино, затем освоила гитару, трубу, валторну, мандолину, разнообразные барабаны. Петь талантливая девушка начала в 24 года. Сначала она выступала в клубах и барах Флориды. Беверли выиграла Нью-йоркский национальный музыкальный фестиваль в 2004 году, став лучшей среди 500 участников.