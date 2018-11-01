Брошенный женой-пенсионеркой Солнцев ушел в отрыв

Гоген Солнцев все еще один. Звезда скандальных телешоу призналась, что супруга, 63-летняя Екатерина Терешкович, так и не вернулась. Однако Гоген не переживает – он решил закатить праздник.

Во многих странах мира люди отметили Хеллоуин. Не остался в стороне от модного веяния и Гоген Солнцев. Судя по хештегам к его последней публикации в социальной сети Instagram, мужчина закатил праздник. На фотографии Солнцев запечатлен в черно-салатовом наряде и с шикарной короной из перьев на голове. Впрочем, нет твердой уверенности, что снимок сделан именно сейчас.

"От фейковых новостей нет сладу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Теперь можете не сомневаться, аккаунт лично мой. Кати рядом нет. Но празднику БЫТЬ! Все ж годы и нагрузки на организм дают свое... Кошелек или жизнь?) Ahahaha 👏🏼👻🎃🎃🎃", – сообщил Солнцев.

Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к объявлению звезды эфиров скандальных ток-шоу. Одни посмеялись над Гогеном, другие посочувствовали. Нашлись и те, кто предположил, что престарелая супруга Солнцева исправляет последствия пластической операции, которая якобы оказалась неудачной.

"Катя наверняка ушла "в подполье" неспроста, что – то после операции пошло не так и, она сейчас, вероятнее всего, лежит в больнице, исправляет то, что возможно исправить", "Отбивай Виталинку у Шаляпина и будет продолжение шоу! (речь идет о пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской и певце Прохоре Шаляпине, героях различных телепрограмм. – Прим. ред.)", "Илья! (настоящее имя Гогена Солнцева. – Прим. ред.) Обожаю тебя много лет! Театру Абсурда быть!", "Приезжай в Дубай на новый год, организуем пати с твоим участием))) к черту Катю, она с пенсией отдыхает) а ты молод, что ты там сидишь?" – обратились к Солнцеву подписчики.