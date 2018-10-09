Собчак призналась в любви к мохнатым кискам
На снимках – три кошечки рыжего и разноцветного окрасов. Мохнатые четверолапые доверчиво заглядывают в камеру, судя по всему, выпрашивая угощение.
"К рваным ранам души ты котю приложи", – подписала милые фото Собчак, признавшись в любви к этим животным. Публикация очень понравилась пользователям соцсети: за короткое время ее лайкнули более 25 тысяч человек.
Подписчики отметили, что подобный пост с животными звезда публикует впервые. При этом фолловеры поинтересовались у Ксении, чьи кошки попали в ее объектив. Некоторым показалось, что они выглядят нездорово. "Какие страшные! Вы их не кормите? Бедные животные!" – написал один из них.
Но большинство умилились снимкам и согласились с тем, что кошка – лучший психотерапевт. "Люблю беспородных котов – они настоящие", "Ксения – 100%. Умнейшие "зайки"... Все чувствуют", "Да... удивительные существа кошки, умеют все: медитировать-мур-мур и быть приземленными, быть ласковыми и сохранять свое пространство", – прокомментировали публикацию Ксении пользователи соцсети.
Отметим, в настоящее время на просторах интернета не утихает дискуссия на тему того, беременна ли Собчак. Многие поклонники телеведущей подозревают, что заявление об интересном положении – пиар-ход, чтобы разрекламировать новую программу Ксении. Отметим, что сама звезда еще ни разу не упоминала о своей второй беременности.
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