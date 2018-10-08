Трагедия в семье: Никас Сафронов потерял брата

Для Никаса Сафронова наступили непростые времена. Самый известный художник России уже две недели не может найти родного брата Владимира, который приехал к нему в гости из Ульяновска. О произошедшем знаменитый живописец рассказал Dni.Ru.



"В сентябре я решил сделать любимому брату роскошный подарок: отправил его в круиз по Волге с моими друзьями – писателем-сатириком Анатолием Трушкиным и актером Геннадием Сайфулиным, – рассказал Никас Dni.Ru. – Потом они вместе приехали в Москву. И Володя остановился в моей гостевой квартире, в которой обычно живет во время посещения столицы. Но вскоре я сам уехал в командировку".

"Вернувшись, позвонил брату, чтобы позвать его поужинать. Но тот не взял трубку, – плачет художник. – В течение нескольких вечеров я пытался выйти с ним на связь – он не отвечал. Не дозвонившись в очередной раз, я поехал к нему. Запасные ключи от этой квартиры я потерял, поэтому стучал, звонил – дверь мне никто так и не открыл".

"Честно говоря, тогда я еще не так сильно переживал, потому что Володя очень плохо слышит плюс иногда может закрываться от мира на несколько дней, – пояснил Никас. – Все равно почти каждый день кто-то из моих друзей или я сам заезжали к нему – но все так же безрезультатно. И до сих пор никаких известий от него нет. Соседи тоже его не видели – никто не может ответить, где он находится и куда делся. Как будто исчез человек. Честно говоря, я очень волнуюсь – мало ли что с ним могло произойти".



Никас заявил, что собирается обратиться в правоохранительные органы по факту пропажи человека. Он боится, что с братом могла приключиться беда. Dni.Ru следят за развитием этой драматической истории и желают художнику поскорее найти родственника.