Стал жертвой порчи: врачи спасают порезанный орган Сафронова

Художник без рук – как футболист без ног. Самый известный живописец в России Никас Сафронов понял справедливость этой пословицы на своем опыте. Ему все сложнее держать в руках кисть.

В мае прошлого года Никас Сафронов порезал указательный палец правой, рабочей руки о консервную банку. Рану долго лечили врачи, но все равно в новогоднюю ночь художник в тяжелом состоянии оказался на больничной койке, где провел два месяца. Ему были сделаны две операции, после каждой из которых он по несколько дней находился в реанимации. Доктора спасали не только знаменитую руку, но и самого живописца.



Знаменитый художник опасается, что эпопея с больным пальцем на правой руке, который он не может вылечить уже второй год, связана с порчей. И хотя эта рана принесла Сафронову большие деньги (страховые компании выплатили 15 миллионов рублей), он готов отдать их, лишь бы не встречаться больше с врачами.

"Недавно знающие люди сказали, что все мои проблемы с рукой – последствия сглаза, – признался Никас. – И я, кстати, не исключаю этого. Сегодня мир озлобленный. Даже вокруг обычного человека много завистливых людей, что уж говорить о тех, кто знаменит, кто состоялся как личность. Негатива рядом с такими людьми в разы больше. Так что от сглаза никто не застрахован. А я, как и множество творческих людей, очень открыт для всех. Возможно, именно из-за этого легко поддался на колдовство какого-то недоброго завистливого человека. Вообще это очень странно. Казалось бы, простой бытовой порез, а я второй год не могу залечить рану".



"Сейчас, слава богу, рана медленно, но заживает. Мне ее не стали зашивать, потому что вторая операция была очень серьезной – уже на кости. Теперь я через день езжу на перевязки", – цитирует Сафронова портал womansstyle.ru.

