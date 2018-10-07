Билан решился на опасный поступок ради женщины
Билан опубликовал в своем Instagram фотографию, сопроводив ее своеобразным отчетом об экстримальном отдыхе. По словам певца, во время переправы через реку случился неприятный инцидент.
"Спустился 25 километров по бурной реке Тришули. <...> Два часа спуска ! На одном из порогов англичанка выпала из лодки. Поймали!", – написал вокалист. Билан добавил, что несмотря на то, что он насквозь промок, певец сохранил бодрость духа и остался доволен.
Стоит отметить, что рафтинг является весьма опасным занятием. При несоблюдении мер безопасности может произойти ЧП. В связи с этим подписчики выразили обеспокоенность чрезмерной смелостью кумира.
Ранее сообщалось, что Дима Билан уехал из России. В своей официальной страничке в социальной сети Instagram Билан опубликовал несколько фотографий и видео из этой горной страны. Артист объявил, что обязательно посетит лекцию Далай Ламы, а затем отправится в Непал.
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