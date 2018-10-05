"Опасались за ее жизнь": вскрылась правда о найденной дочери Пескова и Дроздовой
По словам артистов, девочку они решили взять еще пять лет назад, когда она стала студенсткой студии "Певцовътеатр". "Алена – приемная дочь, духовная дочь, ученица, да назовите как угодно! Просто живет у нас и нам это нравится – и ей, и нашей семье!” – рассказала Ольга.
У Алены были проблемы со здоровьем, поэтому ей требовалась помощь и забота. Артистка приняла сложное решение поселить Деркач у себя.
“"Просто мы стали опасаться за ее жизнь, то есть за ее здоровье, а в результате за жизнь. Мы поняли, что ее нужно максимально оберегать, потому что учеба в театральном институте – это чудовищные нагрузки. Чудовищные. Это хронические недосыпания, это чудовищные физические, психические нагрузки”, – поведал Певцов.
Алена очень благодарна “приемным” родителям, она их просто обожает, актеры отвечают ей взаимностью и даже называет ее своим ребенком, хотя это и не совсем верно. По документам она им пока никто, но звезды уже раздумывают над этим вопросом.
"Ольга Борисовна, наверное, менее жесткая в семье, чем Дмитрий Анатольевич. Ну, так и нужно. Есть как бы папа, есть мама. Она требовательна к себе, точно так же требует и от остальных. Да. Очень трудно иногда бывает ей соответствовать, но, мне кажется, это и здорово. Потому что есть высокая планка, которую, если ты возьмешь, то кем ты станешь?" - рассказала Алена Сергею Майорову на съемках шоу "Однажды..." на НТВ.
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