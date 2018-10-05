"Опасались за ее жизнь": вскрылась правда о найденной дочери Пескова и Дроздовой

Прошлой весной стало известно, что у актеров Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова появилась приемная дочь Алена Деркач. Теперь звезды решились рассказать, зачем им понадобился еще один ребенок, причем, взрослый.



По словам артистов, девочку они решили взять еще пять лет назад, когда она стала студенсткой студии "Певцовътеатр". "Алена – приемная дочь, духовная дочь, ученица, да назовите как угодно! Просто живет у нас и нам это нравится – и ей, и нашей семье!” – рассказала Ольга.

У Алены были проблемы со здоровьем, поэтому ей требовалась помощь и забота. Артистка приняла сложное решение поселить Деркач у себя.

“"Просто мы стали опасаться за ее жизнь, то есть за ее здоровье, а в результате за жизнь. Мы поняли, что ее нужно максимально оберегать, потому что учеба в театральном институте – это чудовищные нагрузки. Чудовищные. Это хронические недосыпания, это чудовищные физические, психические нагрузки”, – поведал Певцов.

Алена очень благодарна “приемным” родителям, она их просто обожает, актеры отвечают ей взаимностью и даже называет ее своим ребенком, хотя это и не совсем верно. По документам она им пока никто, но звезды уже раздумывают над этим вопросом.

"Ольга Борисовна, наверное, менее жесткая в семье, чем Дмитрий Анатольевич. Ну, так и нужно. Есть как бы папа, есть мама. Она требовательна к себе, точно так же требует и от остальных. Да. Очень трудно иногда бывает ей соответствовать, но, мне кажется, это и здорово. Потому что есть высокая планка, которую, если ты возьмешь, то кем ты станешь?" - рассказала Алена Сергею Майорову на съемках шоу "Однажды..." на НТВ.