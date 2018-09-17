Ольгу Дроздову побили и закидали камнями

Ольга Дроздова стала очередной гостьей передачи Татьяны Устиновой "Мой герой" на ТВЦ. Актриса рассказала о своем детстве и объяснила, почему ее ругали, а не хвалили.

Ольга Дроздова родилась в городе Находка. Ее отец был капитаном дальнего плавания, а мать – агрономом. На первом этаже дома, где жила будущая актриса, располагалась библиотека, поэтому в распоряжении Ольги была любая книга. Дроздовой, по ее словам, нравилось в школе. Однако она школе не нравилась. Актриса рассказала, что женская половина учебного заведения ее терпеть не могла, причем до такой степени, что объявляла бойкот, била и закидывала камнями.

Как выразилась Дроздова, она была отличницей "по принуждению". "Если я приносила из школы четверку, мама говорила: "А почему не "двойку"? Что за оценка такая – четверка?" Если я плохо себя вела – не пускали на каток, а я очень любила кататься на коньках. Я не помню, чтобы меня хвалили, как-то сложилось, что меня обычно ругали", – призналась актриса.

Дроздова объяснила эту строгость тем, что в городе для женщины было два пути – "либо на панель, либо замуж за капитана". "Страх за меня был, и поэтому лучше было переругать, чем не доругать. Первый раз вот так, по-взрослому, меня начал хвалить мой муж. И занимается этим каждый день", – отметила Ольга Дроздова, имея в виду актера Дмитрия Певцова.

В ее детстве город Находка был открытым портом, поэтому считался образцово-показательным для иностранцев. Актриса вспомнила: "Как мы встречали американские суда: я в кокошнике, со своей длинной косой, с караваем в руках. После этого нас везли в клуб моряков, где мы пели иностранцам песни на английском языке. Красивая жизнь у меня была именно там, а не когда я приехала в Москву", – заключила популярная актриса.