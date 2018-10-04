Успенская о беззубой дочери-фрике: У меня в доме такое горе
Все началось с того, что несколько дней назад на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Любовь Успенская опубликовала несколько фотографий и видео, как стрижет дочь налысо, приговаривая: "Освободишься от прошлого, которое никогда больше не повторится". "Да, да!" – вторила ей дочь Татьяна, улыбаясь ртом, где не доставало зубов.
"11 сентября моя дочка Танечка упала с велосипеда в Коста Рики в результате чего сломала челюсть с двух сторон и потеряла 5 зубов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). После двух сложных операций мы много чего переоценили – а в первую очередь значение истинной красоты ", – написала Любовь Успенская.
Журналисты встрепенулись и стали выяснять подробности случившегося. Первым делом представители СМИ попытались связаться с самой Любовью Успенской. Артистка предпочла отмахнуться от назойливых репортеров, однако дала понять, что ситуация тяжелая.
"Мне звонят целый день. Я не могу на эту тему говорить. Пожалуйста, не нужно мне сейчас этих лишних эмоций. Я переживаю. У меня в доме такое горе", – цитирует Любовь Успенскую канал "360". Что конкретно за горе произошло, артистка не уточнила.
Предположениями поделились поклонники певицы у нее в комментариях к последним публикациям. "Если Танечке это помогло, то Дай Бог!! Выздоравливай Танечка!!!", "Наркота в волосах, увы.. Бедная мать", "У меня легкий шок от увиденного... душевнобольную доченька исполняет, фрик", "Это с какой скоростью надо ехать на велосипеде, чтоб сломать челюсть и пять зубов? Лететь с горы?" – прокомментировали пользователи Сети.
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