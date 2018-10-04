Успенская о беззубой дочери-фрике: У меня в доме такое горе

На днях Любовь Успенская сообщила, что ее дочь Татьяна Плаксина сильно покалечилась. Теперь встревоженные СМИ берут на абордаж артистку, однако та предпочитает не распространяться на эту тему, заявляя лишь, что у нее горе.

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