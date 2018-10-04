Кудрявцева обратилась к Малахову после публичного провала
Лера Кудрявцева не смогла сдержать нахлынувших чувств, поэтому поделилась эмоциями на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Она опубликовала свою фотографию и публично обратилась к коллеге. "Лучший ведущий Развлекательного ток – шоу @malakhov007 – Вот от души поздравляю мой дружище (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Кудрявцева.
Блондинка отметила, что "здесь не поспоришь", однако далее не смогла скрыть негативных чувств и язвительно добавила: "нооо .... лучшее ток-шоу вечернего Прайма "Саранхэ" – Вы серъезно ???? 😂 Я к своему сожалению даже и не знала о его существовании".
Для тех, кто, как и Лера Кудрявцева, не в курсе, что это за передача, напомним. Развлекательное шоу "Саранхэ" идет на канале CTC Love. Ведущий – Анатолий Цой из группы Mband, участники – влюбленные пары. "Саранхэ" – игра на деньги. Парам нужно, не сговариваясь, одинаково ответить на вопросы о привычках, недостатках и интересах друг друга. Каждый совпавший ответ увеличивает призовой фонд на десять тысяч рублей.
Поклонники поддержали расстроенную Леру Кудрявцеву. Многие, как и телеведущая, признались, что впервые слышат о таком шоу. "Леруня вы с Андреем лучшие", "Самая классная!!!!", "Лерочка, верьте народу! Не унывайте, мы вас любим", "Лера, Вы великолепны!", "Ваша передача самая самая❤️❤️, любим очень секрет на миллион", – прокомментировали пользователи Сети слова расстроенной Леры Кудрявцевой.
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