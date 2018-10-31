Оформившая развод Михалкова: Я этого не выдержу

Надежда Михалкова дала откровенное интервью. Популярная актриса рассказала о детях и их воспитании.

Не так давно Надежда Михалкова оформила развод с режиссером Резо Гигинеишвили. Теперь актриса одна воспитывает двоих детей: дочь Нину и сына Ивана. Надежда рассказала, что дети и вместе быть не могут, и по отдельности им тяжело. "Безумно друг друга любят, при этом бесконечно ссорятся, ругаются, обижаются", – сообщила актриса.

Михалкова отметила, что дети – два лидера, но Нина – открытый, а Иван – скрытый. Оба добиваются своего разными путями. Однако Надежда дала понять, что проявляет с детьми характер и не идет у них на поводу. Так, актриса отказала наследникам в их желании остаться на спектакль. Михалкова объяснила, что не может совмещать детей и работу.

"Недавно мы играли спектакль "Страсти по Пиковой даме" в Зарядье, и они приехали на репетицию, разнесли там ползала, но им понравилось, не хотели уходить. Я сказала: "Нет, если я буду знать, что вы сидите в зале, и нервничать, что вы станете кричать "Мама", когда я выйду, я этого не выдержу", – рассказала актриса.

Михалкова отметила, что, став матерью, научилась жить обособленно. "Я стала меньше пускать на свою территорию. Всех. Не в том плане, что закрылась. Просто теперь они знают, что все решения принимаю я сама вне зависимости от чьего-то мнения", – призналась Надежда.

Актриса убеждена, что нельзя родителям приносить себя в жертву детям. "Счастливые дети могут быть только у счастливых родителей. Если мама сонная, с мешками под глазами, пытается поиграть просто потому, что у нее есть свободное время, лучше пусть она пойдет поспать. И потом они проведут вместе десять минут, но оба радостные, чем час, но замученные", – цитирует Надежду Михалкову Woman`s Day.