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Полицейские залезли в памперс ребенка бывшей жены Кержакова

Александр Кержаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
В свое время бывшая жена Александра Кержакова оказалась в центре "наркоскандала": футболист отсудил их общего сына и теперь воспитывает его самостоятельно. Елена Сафронова рассказала о том, что полицейские пытались отыскать запрещенные вещества даже в памперсе ее дочери. 
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Александр Кержаков судится с женой за сына Артемия. Суд на предварительном слушании постановил, что до момента вынесения основного вердикта малыш должен проживать с матерью. Несогласный с таким решением футболист ребенка не отдал, и супруга обратилась к нему публично.

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"Ты сам вредишь нашему сыну. Ты пугаешь меня новым адвокатом. Как твой адвокат объяснит подбрасывание наркотиков бывшей жене? Тем более что у меня сохранилась переписка, где ты сам об этом пишешь", – приводит слова Миланы Кержаковой сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на ее аккаунт в Instagram.

Вскоре публикация была удалена, но журналисты ухватились за эти данные и связались с бывшей женой спортсмена Екатериной Сафроновой. Та рассказала, как в конце 2016 года ее вместе с шестимесячной Стефанией (младшая дочь от третьего брака. – Прим. ред.) остановили возле дома неизвестные и, представившись сотрудниками полиции, но не показав удостоверений, начали надевать наручники.

Сафроновой сообщили, что она задержана по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Эти люди обыскали все вещи Екатерины и, ничего не найдя, отвезли в отделение. Там решили проверить Стешу, для чего вызвали скорую помощь.

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Публикация от САФРОНОВА ЕКАТЕРИНА (@safronovaekaterina812)

"Когда приехали врачи, они были в шоке и заявили, что полицейские устроили цирк. В памперсе, естественно, ничего не нашли. Моя измученная дочь уснула у меня на руках, а через несколько часов приехал отец ребенка и забрал его домой", – рассказала Сафронова. Екатерину отпустили лишь под утро.

Теперь она убеждена: те события произошли не просто так. "У меня и раньше были догадки, кто мог приложить к этому руку, но после того, как Милана выложила такое заявление, я уверена в этом. Получается, любого человека можно посадить. Вопрос только в деньгах..." – подчеркнула Сафронова.

Судиться с бывшим мужем Екатерина не стала. "Если бы он думал о детях, никогда бы не выставлял матерей своих детей в таком свете. Кержаков очень мстительный человек, который упивается болью других людей. И это страшно", – заключила она.

Автор: Наталья Аряева30 октября 2018, 12:09
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