Жена Кержакова сообщила печальные вести о сыне: Он почти не говорит

Борьба между футболистом Александром Кержаковым и его супругой Миланой за сына продолжается. Спортсмен отказался отдать мальчика жене, несмотря на постановление суда, но та не сдается. По словам Миланы, Александр не дает увидеть малыша даже виртуально.

Милана заявила, что Александр с ней не общается. "Сказал, что добровольно ребенка отдавать не станет. Я планирую решить эту ситуацию в правовом поле. Дождаться решения городского суда, касающегося его апелляции. Если она будет отклонена, поеду забирать сына с помощью судебных приставов. Темик пока совсем еще маленький, он почти не говорит. Муж не дает мне увидеть мое солнышко даже по скайпу", – цитирует жену спортсмена StarHit.

Ее защищает известный адвокат Александр Добровинский. Говорят, именно он посоветовал Милане не присутствовать в зале суда, чтобы не нервничать и не наделать ошибок. "Кержаков постоянно давит на меня, провоцирует. В этот раз он бы пошел на все, устроил бы какой-нибудь спектакль. Не хотела терзать свое сердце, которое в когда-то самом любимом человеке видит теперь только одно зло", – отметила жена футболиста.

Ранее суд определил место жительства Артемия в пользу Миланы. Александр разразился гневной отповедью в Instagram, не поскупившись на нелицеприятные подробности: "Чем руководствовался суд?! Интересами мамы, которая с февраля (а в нормальном состоянии так вообще никогда) не видела ребенка?!"

"Где закон, который защищает интересы ребенка?! Где вообще закон? Где нормы международной конвенции? И еще один вопрос. Откуда пьяная мать Миланы еще три недели назад знала, как закончится сегодняшнее заседание? Совпадение?" – поинтересовался взбешенный Кержаков.