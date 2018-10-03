Фантастическая Кудрявцева взбесилась из-за нелепого наряда
В своем Instagram Лера опубликовала ряд видеозаписей в формате Stories. Теледива рассказала, как проходит подготовка к съемкам. Знаменитость отчитывала бородатого мужчину за нелепый костюм, который он подобрал ей для появления в кадре. Оказалось, это ее стилист Макс.
По словам знаменитости, он сделал ее похожей на известного певца. Лера не стеснялась в выражениях: "Макс решил мне отомстить и привез мне костюм, я говорю: "Ты во что меня одел?" Я *** на Элтона Джона стала похожа. Посмотрите!" "Ну красивая же, модная", – смеясь ответил ей стилист.
Также Кудрявцева показала поклонникам, как ей наносят профессиональный макияж. Отметим, что с ярким мейкапом Лера выглядела фантастически. Визажист акцентировал внимание на большие карие глаза знаменитости, сделав взгляд притягательным и манящим.
Она опубликовала поздравления коллег, которые вручили ей подарки в честь рождения наследницы. Лера получила шикарный букет цветов, куклу и медвежонка.
К слову, крошечная дочка знаменитости до сих пор продолжает получать подарки в честь своего появления на свет. Кудрявцева не устает публиковать фотографии и видео презентов и благодарить за внимание.
Напомним, популярная телеведущая родила 13 августа в одной из элитных клиник в Москве. По ее признанию, это "немного стрессовая ситуация". Лера заявила, что вопреки различным слухам рожала сама.
Недавно Кудрявцева вернулась к работе, оставив меленькую дочь Марию под присмотром профессиональной няни с большим опытом и отличными рекомендациями. Гувернантку подбирало столичное агентство, которое специализируется на поиске прислуги для богатых и знаменитых.
Муж очень подло поступил с герцогиней Сассекской
Женщина опубликовала несколько видео
Поклонники уверены, что все дело в бушующих гормонах
Артист покинул Россию