Подставившего Первый канал Малахова распекли за беспринципность

У юристов Первого канала новая головная боль. Главной "кнопке" страны грозит серьезный штраф. Всему виной самодеятельность Андрея Малахова.



После шумного побега Малахова к конкурентам прошел уже год, однако на “Первом” все еще вспоминают яркого телеведущего. Правда, не из-за ностальгии по былым временам, а в связи с новым судебным разбирательством.

Компания CD Land обратилась к Фемиде и попросила взыскать с канала три миллиона рублей. Дело в том, что истец обладает исключительными правами на образ "Ждуна" и требует от телевизионщиков деньги за его демонстрацию в эфире. Примечательно, что "Ждун" появился на экранах еще в 2017 году в программе Андрея Малахова "Пусть говорят".

Отметим, что до этого руководство Первого уже лишалось серьезных сумм из-за креативности телеведущего. Роскомнадзор наказывал телеканал за выпуски "Пусть говорят" с участием Дианы Шурыгиной.

Как сообщил "Дни.ру" член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадим Манукян, скандалы со "Ждуном" и Шурыгиной – это частные случаи общей проблемы всего российского ТВ. В погоне за рейтингами беспринципные телевизионщики не считаются ни с чем.



"Андрей всегда на хайпе, очень тонко чувствует тренды и ровно по этой причине в его программе не мог не появиться этот персонаж, который в ту пору был у всех на устах. Я конечно не уверен, что именно Малахов был инициатором этого графического вкрапления в программу данной кракозябры, так как он не был продюсером программы "Пусть говорят" и не принимал все решения самостоятельно, но сам факт примечателен. Помнится после серии программ Андрея с Шурыгиной канал тоже имел проблемы и даже выплачивал за ее появление в эфире штраф, так как она на момент съемок еще не достигла 18 лет. Рейтинги любой ценой. Это и есть наше ТВ. Готово даже закон иногда нарушить ради высокой доли", – сообщил Манукян.