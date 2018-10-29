Завравшуюся Мазур разоблачили на Первом канале

В студии программы "Пусть говорят" Первого канала продолжили обсуждение загадочной Элины Мазур. Ведущий Дмитрий Борисов собирается вывести ее на чистую воду.



В прошлом эфире шоу было продемонстрировано видео, которое скомпрометировало Элину. На записи отчетливо видно, как Мазур в компании рослого мужчины не пускает в роскошный загородный дом женщину, которая представляется его хозяйкой. Сообщник Элины вооружен, а сама она требует выстрелить в собственницу жилья. Также были кадры, на которых она угрожает той же женщине топором.

Тогда Мазур заявила, что незнакомка на видео – Людмила Жукова. Она не владелица дома, а главарь ОПГ, которая имеет отношение к шести убийствам. По словам Элины, она помогала знакомому "отбивать" этот дом у преступницы.

Это заявление шокировало родственников Жуковой. Ее экс-невестка Ирина Маер пришла в студию, чтобы раскрыть правду о Мазур.

По словам Ирины, загородный дом, который фигурирует на видео, принадлежал Жуковой. Людмила приобрела его 2002 году, сделала ремонт. Какое-то время коттедж сдавался. Потом случился пожар. Денег на ремонт не было. Жукова решила выставить строение на продажу.

"Она уже заключила договор купли-продажи, и тут появляется сосед Наумочкин Валерий. Он сказал: "Я куплю этот дом дороже". А договор купли-продажи уже подписан, уже сдали в регистрационную палату. Покупатель положил деньги в ячейку. Приходит сосед, дает деньги, задаток, прямо ей в руки. Она берет, из жадности, подписывает второй договор. И этот начинает писать в регпалату, чтобы прекратили сделку. Это был 15-й, по-моему, год", – вспомнила Маер.

Первый покупатель разозлился и подал в суд. На время разбирательства на злополучный дом был наложен арест. Все то время, пока шел процесс, Людмила сдавала его в аренду. Последней нанимательницей стала Элина Мазур. "У меня такое ощущение, что она была подослана. Одному из покупателей, наверное второму, все это надоело, и он привлек человека", – предположила Ирина.



Также девушка сообщила, что Жукова сейчас находится в СИЗО. "Мне сказали, что она сидит за покушение на убийство, за наркотики и за мошенничество", – рассказала Маер.

Затем в студии появилась сама Мазур. Она приехала в сопровождении телохранителя, так как опасается за свою жизнь. Элина заявила, что сейчас проходит свидетелем по уголовному делу Жуковой.

"Действительно, в этот дом я пришла не случайно. Я пришла выяснять, что на самом деле происходит", – сообщила Элина присутствующим. По ее словам, был еще один, третий покупатель, который стал жертвой мошеннической схемы Жуковой по множественной перепродаже этого дома.

Также Элина сообщила, что первый покупатель заключал договор не с Людмилой Жуковой, а с ее матерью Галиной Алексеевной, которая совершала сделку по генеральной доверенности. По этому договору деньги были переданы наличными, лично в руки. А уже через два дня после этого Людмила сама появилась в регистрационной палате и отменила сделку с первым покупателем. После она второй раз перепродала эту недвижимость.

Далее Мазур заявила, что пыталась сама купить этот дом за 173 миллиона рублей и даже отдала Людмиле обеспечительный платеж в сумме трех миллионов рублей. Присутствующие эксперты попросили ее уточнить, где она взяла такие деньги. "Завидуйте молча", – ушла от ответа Элина. Более того, она отметила, что в этой истории потеряла 17 миллионов рублей.

Актриса Яна Поплавская спросила у Мазур, почему на прошлой передаче она заявляла, что в доме было найдено шесть трупов, а сегодня помалкивает на этот счет. Элина ответила, что не знает, сколько убитых было в подвале, она говорила о их наличии, а не о количестве. Присутствующие отметили, что женщина совсем завралась.

В студии появился адвокат Жуковой Мария Кимбаровская. По словам защитника, Людмила обвиняется только по двум статьям – за покушение на убийство соседа Наумочкина и торговлю наркотиками. Обвинения в мошенничестве с нее сняты.

После Мария Заявила, что Мазур не выступает свидетелем по делу. Более того, Элина не покупала злополучный дом, а пришла туда по рекомендации Наумочкина как арендатор. "Она арендовала этот дом. Несколько месяцев она исправно платила, а потом этот дом был захвачен ею", – рассказала Кимбаровская.

Юрист сообщила, что Наумочкин в связке с Мазур сфабриковали дело против Жуковой. Якобы сосед, который не смог получить желаемое, мстит Людмиле.