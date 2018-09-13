"Шесть трупов": Борисов обнародовал шокирующий компромат на Мазур

Героем нового выпуска программы "Пусть говорят" Первого канала стала Элина Мазур. Женщина рассказала о еще одной любовнице юмориста Евгения Петросяна.

Мазур стала известна российскому зрителю после скандала в семье народного артиста Армена Джигарханяна. На начальном этапе конфликта Элина была на стороне супруги звезды советского кино Виталины Цымбалюк-Романовской, заявляла, что является ее подругой, но в дальнейшем стала ее злейшим врагом. Теперь женщина утверждает, что к ней обратилась некая молодая актриса по имени Галина, которая рассказывает, что была еще одной любовницей Петросяна.

Постоянное участие Мазур в программах и муссирование ее имени в СМИ привлекло к ее персоне повышенное внимание. К редакторам "Пусть говорят" обратились некие лица, которые предоставили компромат на Элину.

На присланных неизвестными видеозаписях отчетливо видно, как Мазур в компании рослого мужчины не пускает в загородный дом женщину, которая представляется хозяйкой строения. Сообщник Элины вооружен, а сама она просит выстрелить в собственницу жилья. Также были кадры, на которых Мазур угрожает той же женщине топором.

Присутствующие в студии эксперты, увидев записи, попросили бывшую защитницу Цымбалюк-Романовской объяснить происходящее на видео. Мазур рассказала историю, достойную экранизации в Голливуде.

"В начале 15-го года ко мне обратился очень богатый человек. У него пропала девушка вместе с годовалым ребенком. Он обратился ко мне и попросил найти ее. Я попыталась разыскать их. По словам этого мужчины, он предоставил ей достаточно крупную сумму денег для покупки дома, с этого момента девушка пропала", – рассказала героиня программы.

Мазур нашла дом на сайте продажи и согласилась на сделку. Въехала и стала жить. По словам Элины, ее сообщник, который стреляет на видеозаписи, – профессиональный охранник. А строение, которое она купила, одновременно было продано десяти лицам.

Потом Мазур заявила, что женщина на видео не собственница дома, а главарь ОПГ, которая имеет отношение к убийствам. "Шесть трупов нашла полиция", – добавила она. Якобы тела жертв были обнаружены в подвале этого же дома. Также бывшая подруга Виталины рассказала, как ей угрожали и даже разбили голову, тем самым вынудив обратиться за защитой к криминальным авторитетам, так как правоохранительные органы были подкуплены.

Присутствующие в студии эксперты совершенно справедливо спросили Мазур, зачем она ввязалась в эту историю с пропавшей девушкой, купила дом. Откуда у нее полтора миллиона на приобретение элитного жилья?

Главная героиня рассказала, что получила огромные средства от отца. Также она отметила, что по доброте душевной помогала людям решать проблемы.

В студии появилась бывшая знакомая Мазур Надежда Кожаева. Женщина заявила, что Элина – черный риелтор. "Она совершала сделки с недвижимостью. Она приводила таких людей, которые сильно пили. Отбирали квартиры и убивали людей. У папы ее не было никогда денег", – сообщила она.

В ответ главная героиня шоу заявила, что Кожаеву видит впервые. Ведущий Дмитрий Борисов отметил, что продолжит искать информацию о Мазур.