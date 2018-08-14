Максакова и 71-летняя Васильева сразились в бикини на потеху публике
Актер Станислав Садальский опубликовал в своем аккаунте Instagram пляжные снимки 77-летней Людмилы Максаковой и 71-летней Татьяны Васильевой. Артист предложил подписчикам оценить внешний вид звезд и проголосовать.
"😃Вattle-Васильева бросила вызов-Максакова ответила – battle👍🏾 Потрясающие Актрисы! Сейчас таких не делают!))) Батл – это молодежное течение. Ведь у слова battle имеется конкретный перевод: битва, сражение. Просто ядерный взрыв ! Браво! Кстати, а кто круче? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написал Садальский.
Поклонники оторопели от смелого предложения Стаса, но снимки оценили. Голоса разделились примерно поровну. "Обе красотки! Каждая хороша по своему.", "Круче Максакова! Браво!", "Смелые,красивые,классные!!!Пример своим ровесницам !Хороши обе!!!!", "Обожаю Васильеву!", "Обе отлично выглядят! Обе талантливы", "Обе хороши для их возраста!И купальник не надо менять!👏👍" – отметили в комментариях интернет-обыватели.
Многие фолловеры артиста подошли к делу с юмором и решили отшутиться. "Обе крутые, но Садальский – круче!!! Даешь Садальского в плавках!", "На лазурном берегу бабки сушат курагу!", "Садальский круче, че там спорить", "Что дальше... Ню конкурс бабулек? Приглашайте Пугачеву... Кого взять в жури подсказывать не буду...любителей бабулек знает вся страна..." – посмеялись пользователи Сети.
Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что Садальскому не следовало публиковать фото актрис в купальниках. Якобы он жестко подставил знаменитых подруг, заставив их сражаться в бикини на потеху публике.
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