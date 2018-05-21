71-летняя Васильева беременна от Садальского
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Станислав Садальский опубликовал фотографию, на которой запечатлен со своей коллегой и давней подругой Татьяной Васильевой. На снимке популярные актеры – на фоне клиники в Канаде. "Едва поспеваю за шоу– бизнесом вслед за Виторганами, Галкиными и пр... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – признался Садальский.
Далее артист сделал сенсационное заявление. "Взял яйцеклетку любимой актрисы театра Вахтангова, оплодотворил в канадской клинике, суррогатной матерью согласилась стать моя партнерша Татьяна. Уже прошло три недели, беременность – констатировали врачи РФ, развивается удовлетворительно", – сообщил скандально известный актер.
В заключение Садальский разразился философской мыслью: "В чудесное время мы живем, суррогатное материнство, суррогатные семьи, суррогатная жизнь. Жизнь – яркая штука, как не крути!" Примечательно, что Станислав по какой-то причине запретил подписчикам комментировать публикацию.
Впрочем, журналисты довольно прохладно отнеслись к заявлению артиста, поскольку он известен неподражаемым чувством юмора. К примеру, недавно Садальский прокомментировал предложение назначить экс-министра спорта России Виталия Мутко на должность вице-премьера правительства по строительству.
Он припомнил чиновнику допинговый скандал. "Предложение назначить моториста Мутко главным строителем – сильный ход. Воздействие мельдония на устойчивость строительных конструкций никто в мире еще не изучал. Россия, вперед!" – саркастически высказался актер.
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