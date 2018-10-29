"Пришлось признаться, что скотина": Рыбин и Сенчукова решились на аборт

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова скоро отметят жемчужную свадьбу – 30 лет. Однако в самом начале отношений им пришлось перенести много страданий.

Виктор Рыбин не стал скрывать, что у них с Натальей Сенчуковой был служебный роман. "С группой "Дюна" выступал на премии "Звуковая дорожка", а 19-летняя Наташа танцевала в балете одного диско-исполнителя. Бес в ребро. Понял, что хочу быть только с Наташей. Оставалось рассказать жене", – сообщил певец.

Два года влюбленные скрывали отношения. "Тяжело было – жуть вообще! Ведь я человека обижаю... Можно трактовать как предательство. Потом осознал: нельзя морочить голову ни той, ни другой. Все-таки пришлось признаться, что скотина", – цитирует Рыбина StarHit.

Юная Сенчукова столкнулась с серьезными трудностями. "Мы даже пытались прекратить отношения, но ничего не получилось. Связь оказалась более глубокой, чем просто поверхностный флирт. Видела, как он мучится и мечется. В такой ситуации просуществовали пару лет. Прошли очень тяжелые испытания. Я столкнулась лицом к лицу со взрослыми проблемами, к которым еще не была готова. Вместе решили прервать зарождавшуюся во мне жизнь..." – призналась Сенчукова.

Однако влюбленные все преодолели. Они поженились, Наталья родила сына. "Когда есть желание быть рядом, пойдешь на все. Просто нужно понять, чего хочешь. Где-то перетерпеть, а может, и наступить себе на хвост. Если вы оба работаете над отношениями, так или иначе достигнете гармонии. Дома надо отдыхать, а не ждать, что вот сейчас придешь – и пилить начнут", – раскрыла певица секрет семейной гармонии.