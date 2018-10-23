Участницу шоу "Голос. Перезагрузка" трясло от ужаса

Лаура Пленкина с песней Блю Кантрелл Hit ’em Up Style сразила наповал всех наставников проекта. Они чуть не подрались за право взять вокалистку в свою команду на шоу "Голос. Перезагрузка".

После того как к Лауре повернулись все судьи, Баста побежал к семье девушки, чтобы обаять ее маму. Сергей Шнуров зазывал артистку к себе, дискредитируя рэпера криками о том, что выбор Басты на шоу "Голос. Перезагрузка" – это пропащая судьба.

Даже обычно молчаливый Константин Меладзе не остался в стороне и заговорил. Сама Пленкина настолько растерялась и засмущалась, что поддалась на уговоры Басты. "Когда стоишь на сцене "Голоса", трясет от страха. И не совсем понимаешь, что происходит: кто и что говорит, к кому надо идти", - цитирует певицу сайт "Комсомольская правда".

Лаура призналась, что не была уверена в том, что к ней повернутся. Также вокалистка шоу "Голос. Перезагрузка" рассказала, что у нее есть проблемы с русскоязычными композициями и ей легче петь по-английски.

Кроме того, оказалось, что у исполнительницы есть цыганские корни. Ее прапрадед был русским цыганом, зажиточным и уважаемым человеком в Твери со своим имением. "Даже улица была названа в честь него – улица Пленкина. Он попал под раскулачивание и спас всю нашу семью – заставил их бежать, а сам отравился. Не хотел сдаваться", - поделилась участница шоу "Голос. Перезагрузка".

Также выяснилось, что Лаура – из актерской семьи. Кстати, ранее она солировала в группе "Ассорти". Ее бабушка в свое время руководила цыганским коллективом в Москве, пела в нем и ее мама. Брат Рустам – лидер группы "Штар". Для Пленкиной участие в шоу "Голос. Перезагрузка" – возможность заявить о себе и проверка: насколько далеко она сможет пройти.