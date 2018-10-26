Признавшийся в любви муж подтолкнул Лорак к решительным действиям

У певицы Ани Лорак в жизни новый этап. Артистка предстала в новом образе.



Ани опубликовала в личном микроблоге снимок, который всего за две минуты набрал около двух тысяч отметок "Нравится" и сотню восторженных комментариев. Звезда позирует в дерзком наряде, который сочетает в себе строгость, сдержанность и намек на игривость – синий костюм состоящий из пиджака и шортиков.

Наряд подчеркивает осиную талию артистки и делает акцент на обнаженные стройные ножки звезды. Поклонники отметили в комментариях, что в таком образе "офисной леди" Лорак еще никогда не видели. Судя по всему, изменения в личной жизни подтолкнули Ани к решительной перемене стиля.

"Боже, какая же вы красивая😍Этот образ вам очень идет! Цвет настроения синий💙 Отличного вечера, Каролина! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ваууууу, Каролина😍❤️", "Ани, очень похорошели, срочно начинайте новые отношения, такая женщина пропадает", – писали интернет– обыватели.

Примечательно, что на днях пока еще муж Ани – бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, также решился на преображение. Он набил себе татуировку с именем дочери Софии. Соответствующий снимок мужчина разместил в Instagram-stories. Налчаджиоглу лаконично подписал фото: "Я люблю тебя".

Напомним, что Недавно появилась информация о том, что артистка подала на развод. Супруги пока отказываются комментировать ситуацию, однако, судя по соцсетям, продолжают общаться. К примеру, они вместе проводили дочь Софию в школу 1 сентября. А в день рождения Ани Мурат очень нежно поздравил ее, назвав своей единственной любовью.