Певица Семенова назвала переделанную Кудрявцеву матрешкой

Певица Катя Семенова обнародовала раритетное видео, на котором запечатлена вместе с Лерой Кудрявцевой. На записи, которой как минимум 20 лет, артистка и телеведущая запечатлены во время разговора.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Катя Семенова обратилась к Лере Кудрявцевой: "Лер, смотри, что мне прислали!!! Две матрешки!! Я даже не помню, какой это год?!! Модные!!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)".

На серии видеозаписей представлен отрывок из передачи "Партийная зона" канувшего в Лету телеканала ТВ-6, в котором ведущая Лера Кудрявцева, облаченная в полосатую кофту и с двумя задорными хвостиками, берет интервью у певицы Кати Семеновой.

Интересно, что в комментариях Лера Кудрявцева ответила артистке. "Катя что то смеюсь. год не помню, может 94-95-96))))". Позитивно восприняли видеозаписи и прочие подписчики. В частности, многие похвалили тогдашний образ Кати Семеновой и посоветовали вернуться к нему.

"Молодые очаровательные", "Супер Катя!!! Влюблен с Дества", "Катюшу Такую Помню. А вот Леру , лично я , в То время да и не знала Совсем. Смутил Носик, потом сообразила, что Переделанный, а улыбка и сейчас такая же", "Классные Девченки!!!", "Юны, свежи, хороши собой!", "Цвет очень подходит. Красавица. Только не пропадай", "Только этот цвет твой и стрижка тоже", – рассыпались в комплиментах подписчики.

Отметим, что не так давно Катя Семенова снова давала интервью Лере Кудрявцевой в ее передаче "Секрет на миллион". Певица откровенно рассказала о предательстве мужа, актера Михаила Церишенко, и разводе. По словам артистки, ее жизнь кардинально изменилась после звонка его любовницы. "Она сказала, что они давно не знают, как от меня избавиться", – сообщила Семенова.

В итоге, чтобы оформить развод, Семенова, по ее признанию, переписала на Церишенко машину, мотоцикл, гараж, он купил новую дачу. Она даже отдала за него внушительный долг.

