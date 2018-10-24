Анджелина Джоли ушла в монастырь
Звезда прибыла в Перу с трехдневным визитом и первым делом отправилась в город Тумбес. Там Джоли, оставив все мирское, ушла в монастырь. Правда, не навсегда, а лишь на пару часов.
В обители актриса осмотрела кухню, которую организовали для нуждающихся. Здесь же Джоли получила благословение от монахини, сестры Софии.
Во вторник, 23 октября, состоялась торжественная встреча актрисы с президентом Перу Мартином Вискаррой. После этого она посетила пресс-конференцию, где указала на тяжелое положение переселенцев.
"Каждый венесуэлец, с которым я разговаривала, рассказывал о плачевной ситуации. Я слышала истории о людях, умирающих из-за отсутствия медицинской помощи и медикаментов, об онкологических больных, которые не могут продолжить курс лечения, о больных диабетом, не имеющих доступ к инсулину, о детях, оставшихся без антибиотиков, о голодающих людях, истории о насилии и преследованиях", – рассказала Джоли. По ее словам, венесуэльцы не просят милостыню, потому что "хотят иметь возможность помочь себе сами".
Актриса поблагодарила жителей Перу и президента за серьезную поддержку латиноамериканцев. "Сейчас крайне важно укрепить уважение к человеческим правам, международную защиту и систему предоставления убежища", – подчеркнула она. В оставшееся время Джоли планирует встретиться с другими представителями правительства Перу и членами благотворительных организаций.
Артистку госпитализировали накануне концертов
У участников коллектива большие проблемы
Откровенное интервью оперной дивы для Андрея Малахова
Телеведущая заявила, что ее неправильно поняли