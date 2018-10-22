Обманутую Лорак заставляют вернуться к неверному мужу

Поклонники певицы попросили ее простить измену и вернуться к супругу Мурату Налчаджиоглу. Они призвали артистку забыть обиду ради общей дочери.

Фолловеры обратились к Ани Лорак под одним из ее последних фото в Instagram. Исполнительница выложила снимок после очередного концерта.

"Будьте счастливы со своей семьей! Муж у вас прекрасный, надо все обнулить и быть счастливыми", "Умная жена живет одна, а мудрая с мужем", "Все простить ради дочки... Дети должны быть в семье", – давят на певицу фанаты. По их мнению, женщина должна простить предательство, наступив на горло своей гордости.

В то же время подписчики не обошли вниманием и внешний вид Лорак. Тут их мнения оказались противоположными. Одни называют певицу "старухой" и критиковать за "тонну макияжа и ботокса на лице", а другие не перестают восхищаться красотой артистки.

Как писали Dni.Ru, развод может сыграть на руку мужу Ани Лорак. Если исполнительница не подписывала брачный контракт, им придется делить совместно нажитое имущество. Говорят, Мурат имеет отношение минимум к четырем заведениям и после развода окажется по-настоящему состоятельным бизнесменом.

Напомним, о проблемах в браке Лорак стало известно после того, как ее мужа засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На опубликованном в Сети видео супруг исполнительницы касался интимных мест спутницы и смело ее обнимал.