"Я получила массу удовольствия": подруга о муже Ани Лорак

Общая знакомая Ани Лорак и ее мужа Мурата Каролина Коледа дала откровенное интервью. Женщина убеждена, что супруги, несмотря ни на что, любят друг друга.

Для начала Каролина Коледа рассыпалась в комплиментах мужу Ани Лорак. "Мурат – добрый и отзывчивый человек. Он в хорошем настроении даже тогда, когда на самом деле не так. Он всегда старался поддерживать своих друзей в трудных ситуациях, и я не замечала за ним какой-то негатив. Мне кажется, что любовь между Ани Лорак и Муратом есть и до сих пор. Настоящие чувства ведь не могут умереть за день, за два, за месяц", – убеждена Коледа.

Женщина сообщила, что еще в марте видела певицу и ее мужа вместе, причем оба демонстрировали абсолютную идиллию в отношениях. Тогда Ани презентовала свою новую шоу-программу "Дива". "Хочу заметить, что сам концерт был невероятным и я получила массу удовольствия благодаря Мурату", – цитирует Каролину Коледу "Собеседник".

Подруга пары высказалась и относительно Яны Беляевой – той самой женщины, которую на видео, обнародованном в Сети, Мурат поглаживал в караоке-клубе. "Могу сказать только то, что они знакомы через их общего друга. Не понимаю, почему им приписывают отношения", – коротко сообщила приятельница.

Тем не менее Коледа убеждена, что Ани и Мурат смогут сохранить теплые отношения несмотря ни на что, ведь у них подрастает дочь София. В этом году семилетняя девочка пошла в первый класс. Примечательно, что маленькую Соню отвели в школу и Ани, и Мурат. Коледа заявила: "Она – самый главный человек в жизни Мурата. Он ради дочки живет и делает все. Это самое дорогое, что у него есть".