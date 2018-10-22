Сексуальные утехи Водонаевой попали на видео

Телеведущая и блогер Алена Водонаева шокировала поклонников. Звезда опубликовала в личном микроблоге пикантное видео.



В своем Instagram Алена опубликовала ролик, на котором она вместе супругом – музыкантом Алексеем Косинусом стоит у окна. Сначала Алена прижимается грудью к мужу, целует его, потом опускается вниз и медленно расстегивает мужу ширинку.

Далее видео обрывается. “Моя любовь к Санкт – Петербургу не умрет никогда! 🖤”, – написала Алена под публикацией.

Фолловеры Водонаевой оторопели. Многие посчитали видео неприличным. Они отметили, что демонстрировать свои сексуальные утехи публике – это перебор даже ради пиара.

"Признайся, ты таким способом хейтеров вычищаешь?) Ей богу, как ладаном размахиваешь) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Прям стало интересно, какая таится связь между любовью к Питеру и тем что твое лицо на уровне пениса для того чтобы.... 😂", "Я думала водонаева умная, интеллектуально развитая тетенька. А зайдя к ней в Инстаграм увидела клоунесу. Инстаграм малолетки", – рассуждали интернет-обыватели.

Отметим, что были и те, кто встал на защиту телеведущей. По мнению некоторых поклонников Алены, она не сделала ничего предосудительного.

"Вот интересно... все такие "синие чулки"? "Оо, у вас сын растет", "пошлятина".... вы что все живете без секса? Да Алена просто стебется над вами всеми, чем больше будет подобных комментов, тем больше будет подобных постов от нее!", "После 30+ у женщины начинается расцвет сексуальности, какая еще старость.. Алена сама по себе эмоциональна, любит внимание", – оправдывали любимицу фанаты.