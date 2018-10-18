"Моя песенка спета": Водонаева умирает от дикой боли
В Stories Instagram Водонаева поделилась своей проблемой – ее стали беспокоить зубы мудрости. Судя по всему, Алена по-настоящему напугана.
"Верхний левый пошел… Умираю от боли второй день. Как же больно. И страшно. И больно. И страшно. И больно! И страшно… Что делать-то?" – обратилась знаменитость к подписчикам. Судя по всему, звезде телестройки придется запастись терпением.
Водонаева регулярно делится с поклонниками новостями из личной жизни. В частности, она любит демонстрировать эксперименты с внешностью. В умении эпатировать звезде телестройки не отказать!
Недавно Алена перекрасилась в розовый цвет, а потом и вовсе избавилась от локонов, сделав каре. Реакция пользователей Сети оказалась неоднозначной. Одним короткие волосы пришлись по вкусу, другие раскритиковали новый образ, отметив, что стрижка старит женщину.
Ранее Водонаева говорила, что хочет отрезать грудь. Ходили слухи о том, что в 2016 году Алена якобы легла под нож хирурга и вышла на работу через три дня после операции. Однако не все фанаты ей поверили.
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