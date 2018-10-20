Рыбин об опухоли на лице: "Из раны сочились жидкость и кровь"

Стало известно, чем болеют Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Артисты четыре года борются с раком.

В эфире шоу "Секрет на миллион" на НТВ Рыбин рассказал о своей болезни. Рак едва не изуродовал лидера группы "Дюна".

"У меня же новообразование на лице, и после лучевой терапии вокруг стали появляться маленькие нарывы. Потом это все увеличивалось в размерах, прорывалось. Вся подушка с утра была мокрая, из раны сочились жидкость и кровь", – признался певец.

По словам артиста, ему пришлось очень трудно. "Лицо же подвижное, рану легче затронуть, поэтому и лечение проходило довольно тяжело", – поделился он.

При этом в случившемся Виктор винит собственную безответственность. Рыбин уверен, что на здоровье негативно повлияла любовь к загару. "На солнце не обращали внимания. Наоборот считали, что это же витамин D, это полезно. Загорали в самые активные часы, дома еще солярий использовали. И вот дозагорались", – согласна с мужем Наталья.

Напомним, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова уже четыре года борются с онкологией. "У нас базально-клеточный рак кожи", – признался певец.