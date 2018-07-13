47-летняя Сенчукова в купальнике "раздухарила" Рыбина

Певица Наталья Сенчукова похвасталась точеной фигурой. Звезда позировала на теплоходе своего супруга Виктора Рыбина.

В своем Instagram Сенчукова опубликовала снимок в купальнике. Знаменитость стоит на палубе и подставляет лицо и тело солнечным лучам. На животе артистки красуется замысловатая татуировка.

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"Витя сегодня раздухарился и меня сфотографировал 🤩🤩", – с юмором подписала звезда пост. Поклонников восхитили отличные формы 47-летней исполнительницы. В комментариях они принялись писать ей хвалебные оды.

"Была,есть и еще долго будите такой красавицей, наверное в этом есть и заслуга любимого мужа,супер просто👍🏼👍🏼👍🏼 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Наталья, Вы потрясающе выглядите! 👍👍👍", "Как девочка👍👍", "Ну потому что Вы красивая, хотел всем Вами похвастаться)))", "Статуэточка! 😊👍🌹", "Вы купаетесь в молодильной воде??? 😉😃", "Классная фигурка!! Как у молодой девушки!", "Вы прекрасно выглядите Наталия, и вообще вы офигенская пара, любуюсь вами)", – не унимались фолловеры.

Публикация от Наталья Сенчукова (@nsenchukova_official) 12 Июл 2018 в 10:31 PDT

В одном из интервью Сенчукова рассказала, как ей удается держать себя в форме. "Сейчас мы с Витей в течение 40 минут чередуем быструю ходьбу, бег и приседания, простые гимнастические упражнения. Причем в любую погоду и в любое время года, даже зимой. Уж лучше на свежем воздухе под дождем бежать, чем тупо вертеть педали на велотренажере, который у нас, конечно, тоже есть. Дома остается только минут пять поподнимать гантели, чтобы подкачать руки – мышцы должны быть подтянутыми", – цитирует певицу издание "7Дней".