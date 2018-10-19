Муцениеце показала повзрослевшую дочь-красавицу

Агата Муцениеце обнародовала свежую фотографию. Популярная актриса запечатлела дочь Мию на плечах у своего мужа, актера Павла Прилучного.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Агата Муцениеце выложила две фотографии, сделанные во время прогулки в парке. На снимках артистка запечатлела Павла Прилучного, их детей Тимофея и Мию. "Они... 🍂", – коротко подписала одно фото Муцениеце.

На другом снимке Агата сняла маленькую Мию на плечах отца. Многочисленные поклонники пришли в восторг. Фанаты сделали вывод, что девочка очень похожа на саму Агату, а вот сын Тимофей – вылитый отец.

"Какие классные они у Вас (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Хорошо, когда у тебя любящий и заботливый папа", "Агата, за вами безумно интересно наблюдать, вы человек позитив, а главное очень естественная. Желаю вашей семье крепкой и безграничной любви, здоровья, успехов", "Милота)) Паша – суперпапа)))) клевые, милые, любимые... Счастья вам и мира... Маме привет от фанатов))))))", "Красавчики", – прокомментировали пользователи Сети.

Ранее стало известно, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный съезжают из своего загородного особняка, на строительство которого потратили несколько лет. По словам актрисы, они строили его три года, а прожили там всего полтора.

"Теперь нам понадобилась жилплощадь побольше: у Паши уже мама немолодая и, скорее всего, она будет жить с нами. Да и он клянчит у меня еще одного сына!" – рассказала Муцениеце.

Напомним, популярные актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный расписались 19 июля 2011 года втайне от поклонников и журналистов. В январе 2013-го у них родился сын Тимофей, а в марте 2016-го – дочь Мия.