"Где красота?": невеста Тимати сняла расплывшуюся Рудову

Наталья Рудова является одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа. Она обладает не только красивой внешностью, но и чувством юмора. Только благодаря ему артистка не боится выкладывать фото, на которых выглядит не так идеально, как ее привыкли воспринимать.

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