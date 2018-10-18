Откровенное признание Ани Лорак после измены мужа

На протяжении последних нескольких дней Ани Лорак интриговала фанатов сообщением, что должна "сделать признание". И вот наконец сегодня, 18 октября, популярная исполнительница нарушила молчание.

С тех пор как в Сети появилось видео, на котором супруг Ани Лорак ласкает другую женщину, внимание СМИ к певице буквально зашкаливает. Сама артистка не комментирует информацию об измене мужа, но явно использует сложившуюся ситуацию в свою пользу. На протяжении нескольких дней Ани делает на своей официальной страничке в социальной сети Instagram публикации, в подписи к которым утверждает, что скоро сделает некое признание.

И вот наконец заинтригованные поклонники и журналисты дождались. Лорак презентовала песню-откровение "Сон", в которой весьма однозначно прокомментировала сложные отношения с мужем. Во всяком случае, к такому выводу пришли слушатели этой композиции.

Слова там более чем красноречивые. "Я глаза закрываю и стою в тишине, будто молча кричу тебе. Знаю, это напрасно, я решаю сама, с кем делить свое счастье. Но я признаться должна: я видела сон, в котором она целует тебя, но так нечестно. Я видела сон, прошу об одном: чтобы он не оказался вещим... Я все понимаю, сердцем верю тебе, но в душе началась война. Я тебе отдаю все, не жалея себя. Почему снова нет тебя? Да, я признаться должна: я видела сон, в котором она..." – поет Ани Лорак.

Слушатели с восторгом приняли потенциальный хит артистки. "С утраа на репитееее (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Выыыыыы прекрасныыыыыы!!!", "Песня классная!!! Аж мурашки по коже!!!", "Тут и фишки в песни не нужны... это очень тяжело наверное было спеть", "Какая трогательная песня. Мурашки по кожи и немного слезы в глазах. Как четко ты спела Каролина. Это будет хит", "Зайка.... очень красивая песня... я думаю многие услышали глубину... спасибо тебе", – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.