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Собчак до смерти напугала целующуюся Глюкозу

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksey Bychkov
Ксения Собчак решила заняться слежкой за звездами российского шоу-бизнеса. Телеведущая сняла на камеру Наталью Ионову, страстно целующуюся с мужчиной.
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Глюкозу (она же Наталья Ионова) телеведущая и экс-кандидат в президенты выследила на светской вечеринке. Ксения Собчак застала певицу в тот момент, когда та слилась в страстном поцелуе с неким высоким мужчиной.

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Новоявленного папарацци ждало небольшое разочарование - кавалер оказался мужем Натальи, предпринимателем Александром Чистяковым. "Ну вот, все испортила", – посетовал Александр, отмахиваясь от назойливой Собчак.

Однако изумленная светская львица не отставала. "Спустя годы брака так целоваться, ребята...", – только и смогла с завистью сказать Собчак. Видимо, у нее в семье все по-другому, делает вывод издание Paparazzi.ru.

Тем временем стало известно, что Ксения Собчак возвращается в журналистику. В конце октября выйдет в эфир ее новая программа "Собчак без правил". Как сообщается, телеведущая выступит не в привычной роли журналиста и интервьюера, а будет дебатировать с приглашенными гостями. Те, в свою очередь, также смогут задать ведущей провокационные вопросы.

Автор: Андрей Евлампиев18 октября 2018, 21:56
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