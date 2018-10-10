С кем проводит время предавший Лорак муж

Пока Ани Лорак ездит по городам и весям в гастрольном туре, зализывая раны от предательства мужа, тот не страдает в одиночестве. Мурат публикует в Сети фотографии и видео рыжего любимца.

Ани Лорак гастролирует по России с шоу DIVA. О том, как она переживает сложности в отношениях с мужем, остается только догадываться. А вот супруг артистки явно не скучает. Судя по страничке Мурата в социальной сети Instagram, он проводит много времени с матерью, сестрами, а также собакой породы акита-ину.

В приложении Stories муж Лорак опубликовал несколько фото и видео с рыжим приятелем. Мурат с удовольствием играет с Чебуром и обнимает его. По всей видимости, кобель является любимцем и у родственников Мурата: его тетя сделала подвески от сглаза на шлейку.

Подписчики в восторге от собаки: "Красавчик!", "Какой милый! Это я про собаку", "Так вот с кем проводит время Мурат, пока жена на гастролях", "Не скучает Мурат", "С такой лапочкой не соскучишься!"

Между тем СМИ сообщили, что развод сыграет на руку избраннику Ани Лорак. Если певица не подписывала брачный контракт, им придется делить совместно нажитое имущество. Говорят, Мурат имеет отношение минимум к четырем заведениям и после развода окажется по-настоящему состоятельным бизнесменом.