Анастасия Приходько уходит со сцены

Участница "Евровидения-2009" объявила о том, что скоро покинет сцену. Об этом Анастасия Приходько рассказала на своей странице в Facebook.

Певица призналась, что приняла серьезное решение, потому что устала слышать комментарии о том, что ее музыка не подходит под формат. Она считает, что в современном музыкальном бизнесе все артисты похожи друг на друга. Теперь Анастасии Приходько предстоит выбрать собственный путь.

"Я ухожу со сцены! Устала слушать о том, что я неформат. Музыканту настоящему трудно, когда он почти не имеет поддержки, и его принуждают стать похожим на всех! Я не буду никогда подстраиваться, чтобы быть модной. Я настоящая, и предавать саму себя тоже не буду. К сожалению то, что продается в магазинах "все по десять", покупают быстрее!" – написала украинская певица Анастасия Приходько. Поклонники с пониманием отнеслись к ее решению.

Сейчас исполнительница работает над новой пластинкой под названием "Крила", которую она обещает закончить в следующем году.

Напомним, что недавно певица удивила поклонников необычным постом в соцсетях. Она написала, что истинное счастье женщина испытывает, когда остается одна. "Я теперь счастливая и свободная! Надо отметить это дело!" – появилось сообщение в Instagram Приходько. Поклонники гадают, означает ли это, что певица разводится с мужем Александром.