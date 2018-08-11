Жаркие поцелуи и танцы: Акиньшина и Шнуров воссоединились
О воссоединении рассказали сами артисты. Сначала Акиньшина опубликовала в Instagram фотографии и видео со стадиона "Лужники".
Оказалось, что весь концерт актриса провела рядом с группой. Оксана танцевала прямо на сцене, а иногда и подпевала Сергею.
После выступления пара отправилась в ресторан. Об этом уже оповестил фанатов Шнуров. Он выложил в "сториз" фото поцелуя с Акиньшиной. Судя по кадру, актриса нежно припала к щеке экс-бойфренда.
Народ пришел в восторг от близости своих любимцев. Фанаты надеются, что у Сергея и Оксаны снова вспыхнули чувства, но на этот раз роман будет долгим.
Напомним, что Оксану Акиньшину и Сергея Шнурова связывает давняя история любви. Они познакомились в 2004 году, когда актрисе было 17 лет, а музыканту 29. Спустя три года пара рассталась.
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