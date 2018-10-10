Сообщившего о раке Малахова заподозрили в циничной лжи

Телеведущий бросается громкими заявлениями ради денег.

Андрей Малахов рассказал, что в конфетно-букетный период ухаживаний за будущей женой им из-за занятости не всегда удавалось встречаться. "Первый наш объединенный выезд был в город Брянск, где в колонии строгого режима я снимал одного из героев программы", – признался телеведущий.

По его словам, певец Прохор Шаляпин и пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, которые знакомы уже давно, подошли к вопросу о совместной поездке основательнее. А именно Прохор решил познакомить Виталину со своими родителями, живущими в Волгограде.

Малахов сообщил, что мать певца тепло встретила будущую невестку и даже угостила волжским раком. Якобы Елена Колесникова очень рада, что ее сын, который путался то с Анной Калашниковой, то с Ларисой Копенкиной, наконец-то нашел хорошую девочку. Она много читала в прессе, как Цымбалюк-Романовская водила бывшего престарелого мужа под ручку, кормила его из ложечки диетическими продуктами и наваривала компоты. "Вот такая хозяюшка нужна моему Андрюше (настоящее имя Прохора. – Прим. ред.)", – решила родительница.

Правда, знакомые с ситуаций уверяют, что вся эта история с раком – циничная ложь. И она нужна просто как повод для новых программ. Как говорят, он платит Цымбалюк-Романовской и Шаляпину за то, чтобы они публично играли в любовь, а он бы потом делал про это передачи. К тому же, как говорят знающие люди, Прошу женской красотой не обольстить, даже если речь идет о прелестях такой чаровницы, как Виталина.

Причем, как рассказала Dni.Ru всезнающая Элина Мазур, кандидатура Шаляпина на роль нового жениха киевской пианистки возникла не сразу. Телевизионщики рассматривали несколько вариантов потенциального мужа для Виталины. Например, была идея сделать ее женихом Тимура Еремеева, новоявленного сына покойного ныне актера Спартака Мишулина, но парень бежал без оглядки. Только этого скандала ему не доставало!