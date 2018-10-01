Сексуальная Меньшова в короткой юбке поразила стройными ногами

Юлия Меньшова поддалась веянию моды и обнародовала несколько фотографий из 90-х. Поклонники пришли в восторг.

Сейчас среди знаменитостей модно выставлять на всеобщее обозрение старые фотографии, сделанные в далекие 90-е. Такие снимки пользуются высоким спросом у поклонников, они любят обсуждать и сравнивать, в лучшую или худшую сторону изменилась та или иная знаменитость.

Дошла очередь и до популярной ведущей, актрисы Юлии Меньшовой. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала несколько фотографий, причем многие из них выполнены в монохроме. "..эх, ладно, и я тоже...)))", – написала Меньшова.

Подписчики на ура встретили старые фотографии артистки. Многие сочли Юлию очень сексуальной, особенно на первом снимке. "Ого! Какая красотка!", "Секас) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какие ножки)", "Какая ж Вы красивая", "На первой фотографии я думала ваша мама в молодости сидит, как вы с ней похожи и красотки еще", "Красавица! Вы почти не изменились с тех пор", "Очень красиво! И так идут длинные волосы", – прокомментировали подписчики.

Ранее артистка переполошила поклонников, опубликовав фотографию, сделанную во время УЗИ. При этом ее лицо буквально светилось от счастья. Самое интересное, что рядом с ней был запечатлен вовсе не муж, актер Игорь Гордин, а другой мужчина.

Юлия Меньшова успокоила фанатов, объяснив, что фотография была сделана во время съемок. Дело в том, что актриса участвует в продолжении фильма "Между нами, девочками".